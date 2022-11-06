"Днепр-1" победил "Минай" и сохранил отрыв от "Шахтера" в УПЛ
6 ноября в 11-м туре чемпионата Украины "Днепр-1" обыграл "Минай" и сохранил отрыв в 5 пунктов от "Шахтера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Минай" в Ужгороде вышел вперед на 62-й минуте, когда забил Назарий Воробчак. Закарпатцы вели в счете недолго. Вскоре Эдуард Сарапий сравнял счет, а Алексей Гуцуляк на 67-й минуте вывел "Днепр-1" вперед. Третий гол в ворота закарпатцев на 74-й минуте забил Янис Амаш.
"Днепр-1" победил "Минай" 3:1, набрал 28 очков и снова оторвался от ближайшего преследователя в турнирной таблице - "Шахтера" - на 5 пунктов. Дончане имеют игру в запасе.
"Минай" имеет 9 баллов и идет 11-м.
Чемпионат Украины
11-й тур
6 ноября
"Днепр-1" - "Минай" 2:1
Голы : Сарапий, 66, Гуцуляк, 67 - Воробчак, 62
- 5 ноября "Шахтер", благодаря победе над "Ингульцом" со счетом 3:0, набрал 23 очка и вернулся на второе место .
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