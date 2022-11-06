Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Минай" в Ужгороде вышел вперед на 62-й минуте, когда забил Назарий Воробчак. Закарпатцы вели в счете недолго. Вскоре Эдуард Сарапий сравнял счет, а Алексей Гуцуляк на 67-й минуте вывел "Днепр-1" вперед. Третий гол в ворота закарпатцев на 74-й минуте забил Янис Амаш.

"Днепр-1" победил "Минай" 3:1, набрал 28 очков и снова оторвался от ближайшего преследователя в турнирной таблице - "Шахтера" - на 5 пунктов. Дончане имеют игру в запасе.

"Минай" имеет 9 баллов и идет 11-м.

Чемпионат Украины

11-й тур

6 ноября

"Днепр-1" - "Минай" 2:1

Голы : Сарапий, 66, Гуцуляк, 67 - Воробчак, 62

5 ноября "Шахтер", благодаря победе над "Ингульцом" со счетом 3:0, набрал 23 очка и вернулся на второе место .

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