"Днепр-1" победил "Металлист 1925" и вышел в лидеры чемпионата Украины
В 6-м туре чемпионата Украины по футболу "Металлист 1925" сыграл на своем поле вничью с "Днепром-1" и догнал в турнирной таблице "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Харькове "Металлист 1925" на 36-й минуте вывел вперед Марлисон. "Днепр-1" отыгрался на 69-й минуте усилиями Марио Чуже, который реализовал пенальти.
Победу "Днепру-1" в компенсированное арбитром время принес бразильский хавбек Билл.
"Днепр-1" выиграл у "Металлиста 1925" 2:1, набрал 13 очков и догнал лидера Премьер-лиги "Динамо", которое также имеет 13 пунктов и возглавляет турнирную таблицу.
"Металлист 1925"с 6 баллами и идет девятым.
Чемпионат Украины
6-й тур
28 августа
"Металлист 1925" - "Днепр-1" 1:2
Голы: Марлисон, 36 - Чуже, 69 (пен.), Билл, 90+2
- Напомним, 28 августа "Ингулец" победил на своем поле "Мариуполь" - 3:0.
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