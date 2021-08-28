"Днепр-1" победил "Металлист 1925" и вышел в лидеры чемпионата Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Харькове "Металлист 1925" на 36-й минуте вывел вперед Марлисон. "Днепр-1" отыгрался на 69-й минуте усилиями Марио Чуже, который реализовал пенальти.

Победу "Днепру-1" в компенсированное арбитром время принес бразильский хавбек Билл.

"Днепр-1" выиграл у "Металлиста 1925" 2:1, набрал 13 очков и догнал лидера Премьер-лиги "Динамо", которое также имеет 13 пунктов и возглавляет турнирную таблицу.

"Металлист 1925"с 6 баллами и идет девятым.

Чемпионат Украины

6-й тур

28 августа

"Металлист 1925" - "Днепр-1" 1:2

Голы: Марлисон, 36 - Чуже, 69 (пен.), Билл, 90+2