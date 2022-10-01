"Днепр-1" победил "Львов" и захватил лидерство в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Артем Довбык вывел "Днепр-1" вперед на 39-й минуте. Перед перерывом Алексей Гуцуляк увеличил преимущество днепрян. Во втором тайме он совершил дубль. На тот момент "Львов" уже играл в меньшинстве из-за удаления Максима Грисьо на 73-й минуте.

"Днепр-1" победил "Львов" 3:0, набрал 12 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. У "Шахтера", "Колоса" и "Вереса" по 10 пунктов. "Львов" с 4 баллами – девятый.

Чемпионат Украины

5-й тур

Первое октября

"Львов" – "Днепр-1" 0:3

Голы : Довбык, 39, Гуцуляк, 45, 79

Удаление : Грисьо, 73 ("Львов")

30 сентября, в 5-м туре чемпионата Украины харьковский "Металлист 1925" победил кузнечный "Колос", а ровенский "Верес" сыграл вничью с львовским "Рухом".

1 октября "Ворскла" в меньшинстве победила в Киеве "Ингулец".

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