Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Игра состоится в словацком Кошице и начнется в 21:00. Вживую матч покажет телеканал УНИАН и FootballHub в YouTube.

24 июля по итогам жеребьевки в Ньоне (Швейцария), "Днепр-1" узнал потенциального соперника на третьем этапе отбора. В случае победы над "Панатинаикосом" во втором круге квалификации вицечемпионы Украины встретятся с французским "Марселем", за который выступает украинский футболист Руслан Малиновский.

В случае вылета из ЛЧ "Днепр-1" продолжит выступления в Лиге Европы и сыграет на третьем отборочном этапе с чешской "Славией". Игры запланированы на 10 и 17 августа.

Лига чемпионов

2-й квалификационный раунд. 1-й матч

"Днепр-1" (Украина) - "Панатинаикос" (Греция)

25 июля

Кошице, Словакия, Košická

Начало – 21:00

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