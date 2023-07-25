"Днепр-1" - "Панатинаикос": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Во вторник, 25 июля, "Днепр-1" сыграет во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов с греческим "Панатинаикосом"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Игра состоится в словацком Кошице и начнется в 21:00. Вживую матч покажет телеканал УНИАН и FootballHub в YouTube.
24 июля по итогам жеребьевки в Ньоне (Швейцария), "Днепр-1" узнал потенциального соперника на третьем этапе отбора. В случае победы над "Панатинаикосом" во втором круге квалификации вицечемпионы Украины встретятся с французским "Марселем", за который выступает украинский футболист Руслан Малиновский.
В случае вылета из ЛЧ "Днепр-1" продолжит выступления в Лиге Европы и сыграет на третьем отборочном этапе с чешской "Славией". Игры запланированы на 10 и 17 августа.
Лига чемпионов
2-й квалификационный раунд. 1-й матч
"Днепр-1" (Украина) - "Панатинаикос" (Греция)
25 июля
Кошице, Словакия, Košická
Начало – 21:00
Прямая трансляция на УНИАН и FootballHub
- В понедельник, 24 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором "Днепр-1" может сыграть с "Панатинаикосом".
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