"Днепр-1" отказался от трансфера Коноплянки
Спортивный клуб "Днепр-1" не планирует подписывать полузащитника "Шахтера" Евгения Коноплянку
Об этом сообщает "Трибуна".
По информации источника, менеджмент клуба считает, что 32-летний футболист не вписывается в текущую стратегию СК "Днепр-1". Также есть опасения из-за чрезмерной травматичности Коноплянки.
Левый фланг атаки "Днепра-1" укомплектован, на этой позиции выступают Александр Назаренко и Билл. Это еще одна причина, почему в Днепре полузащитника не будет.
Из-за травм 32-летний Евгений Коноплянка в этом сезоне сыграл всего два матча. Его договор завершается летом. Transfermarkt оценивает левого вингера в 1,5 млн евро.
Лучшую свою игру Коноплянка показал в "Днепре", где за основную команду играл с 2008 по 2015 год. После этого полузащитник перешел в испанскую "Севилью". В Европе также поиграл за немецкий "Шальке".
На счету Коноплянки 86 матчей и 21 гол за сборную Украины по футболу.
- 29 декабря генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что в ближайшее трансферное окно в клубе будут размышлять о будущем Евгения Коноплянки.
- 17 января в "Шахтере" подтвердили, что Коноплянка ищет новый клуб.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.05
Покупка 28.05Продажа 28.35
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.37
- Актуальное
- Важное