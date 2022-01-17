"Днепр-1" отказался от трансфера Коноплянки

Об этом сообщает "Трибуна".



По информации источника, менеджмент клуба считает, что 32-летний футболист не вписывается в текущую стратегию СК "Днепр-1". Также есть опасения из-за чрезмерной травматичности Коноплянки.



Левый фланг атаки "Днепра-1" укомплектован, на этой позиции выступают Александр Назаренко и Билл. Это еще одна причина, почему в Днепре полузащитника не будет.

Из-за травм 32-летний Евгений Коноплянка в этом сезоне сыграл всего два матча. Его договор завершается летом. Transfermarkt оценивает левого вингера в 1,5 млн евро.



Лучшую свою игру Коноплянка показал в "Днепре", где за основную команду играл с 2008 по 2015 год. После этого полузащитник перешел в испанскую "Севилью". В Европе также поиграл за немецкий "Шальке".



На счету Коноплянки 86 матчей и 21 гол за сборную Украины по футболу.

29 декабря генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что в ближайшее трансферное окно в клубе будут размышлять о будущем Евгения Коноплянки.

17 января в "Шахтере" подтвердили, что Коноплянка ищет новый клуб.

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