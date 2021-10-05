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"Днепр-1" ошарашил ценой за героя Украины на Евро-2020 Довбика

5 октября, 2021 вторник
22:53
Спорт Артем Довбик

СК "Днепр-1" готов продать украинского форварда Артема Довбика за примерно 15 млн евро

Об этом сообщает авторитетный украинский журналист Игорь Цыганик.

В эфире программы "Цыганик Live" журналист заявил, что трансфер Довбика в "Шахтер" стал актуальным после травмы основного нападающего "горняков" Лассины Траоре, который выбыл до следующего сезона.

"Правда, что трансфер Артема Довбика в" Шахтер возможен ". Насколько мне известно, перед приобретением Траоре Срна уже консультировался с Йовичевич о возможном предложении по Довбику. За сумму в 15 млн евро. Примерно такую цену руководство днепрян хотело за Довбика, когда им интересовалось Динамо ", - сказал Цыганик.

На счету 24-летнего Артема Довбика 10 матчей и 5 голов в этом сезоне за "Днепр-1". Transfermarkt оценивает нападающего в 1,8 млн евро.

В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1: 1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.

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Дніпро-1
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