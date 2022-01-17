"Днепр-1" объявил о трансфере футболиста "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт СК " Днепр-1 ".



Левый защитник Роман Вантух подписал с днепровским клубом до конца сезона. "Динамо" отпустило защитника в аренду у "Днепр-1". Финансовые условия не сообщаются.



Роман Вантух в первой половине сезона играл в аренде за "Черноморец". 23-летний защитник провел 10 матчей и совершил 1 ассист. Transfermarkt оценивается в 400 тысяч евро.

"Динамо" ушло на зимний перерыв в чемпионате Украины на втором месте и отстает от лидера - "Шахтера" - на 2 очка.



"Днипро-1" занимает третье место в УПЛ.



