"Днепр-1" объявил о трансфере футболиста "Динамо"
Спортивный клуб "Днепр-1" объявил о трансфере защитника "Динамо" Романа Вантуха
Об этом сообщает официальный сайт СК " Днепр-1 ".
Левый защитник Роман Вантух подписал с днепровским клубом до конца сезона. "Динамо" отпустило защитника в аренду у "Днепр-1". Финансовые условия не сообщаются.
Роман Вантух в первой половине сезона играл в аренде за "Черноморец". 23-летний защитник провел 10 матчей и совершил 1 ассист. Transfermarkt оценивается в 400 тысяч евро.
"Динамо" ушло на зимний перерыв в чемпионате Украины на втором месте и отстает от лидера - "Шахтера" - на 2 очка.
"Днипро-1" занимает третье место в УПЛ.
- 13 января сообщалось, что нападающий киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо до конца сезона будет играть в словенском "Целье".
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