"Днепр-1" объявил о трансфере экс-футболиста "Реала" и "Севильи"
СК "Днепр-1" подписал контракт с испанским форвардом Марком Гуалем
Об этом сообщает сайт СК "Днепр-1".
25-летний Марк Гуаль заключил контракт с СК "Днепр-1", рассчитанный на два с половиной года. Футболист достался украинскому клубу бесплатно, на правах свободного агента.
За свою карьеру Гуаль успел поиграть за "Эспаньол-Б", "Севилью", "Реал Сарагосу", "Жирону" и резервную команду мадридского "Реала" – "Реал-Кастилья".
Последним клубом форварда был "Алькоркон". В этом сезоне Марк Гуаль сыграл 14 матчей и забил 1 гол.
Transfermarkt оценивает испанца в 400 тысяч евро.
Гуаль имеет три сыгранных матча за молодежную сборную Испании.
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