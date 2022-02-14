"Днепр-1" объявил о трансфере бразильского футболиста за 1,5 млн евро

Об этом сообщает официальный сайт "Днепра-1".

"Днепр-1" договорился об аренде левого защитника "Шапекоэнсе" Габриэля Бусанелло до декабря 2022 года. Днепровский клуб имеет право на выкуп. Сумма – не известна. Футболист будет выступать под №6.



23-летний Бусанелло является питомцем "Шапекоэнсе". Футболист провел в Серии А 30 матчей и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро, а контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года.