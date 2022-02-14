"Днепр-1" объявил о трансфере бразильского футболиста за 1,5 млн евро
СК "Днепр-1" договорился о трансфере левого защитника Габриэля Бусанелло
Об этом сообщает официальный сайт "Днепра-1".
"Днепр-1" договорился об аренде левого защитника "Шапекоэнсе" Габриэля Бусанелло до декабря 2022 года. Днепровский клуб имеет право на выкуп. Сумма – не известна. Футболист будет выступать под №6.
23-летний Бусанелло является питомцем "Шапекоэнсе". Футболист провел в Серии А 30 матчей и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро, а контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года.
- Напомним, 25 декабря 2021 года Артем Довбик заявил о желании покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в чемпионате Италии .
- 9 февраля стало известно, что левый защитник бразильского "Шапекоэнсе" Габриэль Бусанелло отправился в аренду в СК "Днепр-1" .
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