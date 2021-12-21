"Днепр-1" назвал "Динамо" заоблачную цену за героя Евро-2020
"Днепр-1" требует от "Динамо" за форварда сборной Украины Артема Довбыка 12-15 млн евро
Об этом сообщает FootballHub.
По информации журналиста Игоря Цыганика, форварда в Киеве хочет видеть лично главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.
"Интерес к Довбыку есть. Могу сказать, что "Динамо" очень заинтересовано в том, чтобы этот футболист переехал в Киев. Его хочет Мирча Луческу. Руководство "Днепра-1" определило цену Довбыка - 12-15 млн евро. У "Динамо" предметный интерес. Процесс переговоров в определенном формате существует", - сказал Цыганик.
Он добавил, что 50% прав на Довбыка принадлежат датскому "Митьюлланду", где нападающий выступал до "Днепра-1".
"У "Днепра-1" останется только 50% суммы, поскольку остальные 50% принадлежат "Митьюлланду". Таковы были условия продажи Довбыка. У Артема два года контракта, потому "Днепр-1" пока не спешит его продавать. Если трансфер и состоится, то думаю, только летом", - отметил Цыганик.
В нынешнем сезоне 24-летний Артем Довбык сыграл за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,8 млн евро.
В 1/8 финала Евро-2020 Довбык забил за сборную Украины в овертайме победный гол в матче против Швеции, который вывел нашу команду в четвертьфинал турнира.
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Напомним, 1 ноября почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза заявил, что готов обсудить трансфер Артема Довбыка в другой клуб.
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