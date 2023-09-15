"Днепр-1" назначил нового главного тренера

Об этом сообщает официальный сайт "Днепра-1" .

Клуб из Днепра заключил с Максимовым контракт на два года. В должности главного тренера он заменил Александра Кучера, уволенного после вылета клуба по квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"Днепр-1" в минувшем сезоне завоевал серебро премьер-лиги, а в нынешнем чемпионате Украины после шести туров имеет 5 очков и занимает 13-е место.

Кто такой Юрий Максимов

54-летний Юрий Максимов известен по выступлениям за Днепр, Динамо и немецкий Вердер, с которым он в 199 году получил Кубок Германии.

Тренерскую карьеру начал в 2006 году в киевском ЦСКА. Также возглавлял "Оболонь", "Кривбасс", донецкий "Металлург", российскую "Мордовию", казахстанский "Тараз", азербайджанскую "Кешлю", "Полесье", "Звягель" и полтавскую "Ворсклу", которую в 2020 году вывел в финал Кубок Украины.