"Днепр-1" назначил нового главного тренера
Новым главным тренером футбольного клуба "Днепр-1" назначен Юрий Максимов
Об этом сообщает официальный сайт "Днепра-1" .
Клуб из Днепра заключил с Максимовым контракт на два года. В должности главного тренера он заменил Александра Кучера, уволенного после вылета клуба по квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
"Днепр-1" в минувшем сезоне завоевал серебро премьер-лиги, а в нынешнем чемпионате Украины после шести туров имеет 5 очков и занимает 13-е место.
Кто такой Юрий Максимов
54-летний Юрий Максимов известен по выступлениям за Днепр, Динамо и немецкий Вердер, с которым он в 199 году получил Кубок Германии.
Тренерскую карьеру начал в 2006 году в киевском ЦСКА. Также возглавлял "Оболонь", "Кривбасс", донецкий "Металлург", российскую "Мордовию", казахстанский "Тараз", азербайджанскую "Кешлю", "Полесье", "Звягель" и полтавскую "Ворсклу", которую в 2020 году вывел в финал Кубок Украины.
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