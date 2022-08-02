Об этом сообщает Еспресо.TV.

Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

"Днепр-1" в решающем раунде Лиги Европы встретится с АЭК из Кипра или сербским "Партизаном".

"Зари, чтобы попасть в плей-офф Лиги конференций, необходимо пройти румынскую "Университатю" в третьем квалификационном раунде. Матчи состоятся 4 и 11 августа.

Игры плей-офф Лиги конференций запланированы на 18 и 25 августа.

2 августа состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором "Динамо" может сыграть с победителем матчей между португальской "Бенфикой" и датским "Митьюлландом".

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