"Днепр-1" и "Заря" узнали соперников в еврокубках
Во вторник, 2 августа, состоялась жеребьевка плей-офф квалификации Лиги Европы и Лиги конференций, по итогам которой потенциальных соперников получили "Днепр-1" и "Заря"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
"Днепр-1" в решающем раунде Лиги Европы встретится с АЭК из Кипра или сербским "Партизаном".
"Зари, чтобы попасть в плей-офф Лиги конференций, необходимо пройти румынскую "Университатю" в третьем квалификационном раунде. Матчи состоятся 4 и 11 августа.
Игры плей-офф Лиги конференций запланированы на 18 и 25 августа.
- 2 августа состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором "Динамо" может сыграть с победителем матчей между португальской "Бенфикой" и датским "Митьюлландом".
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