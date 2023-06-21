"Днепр-1" и "Ворскла" узнали соперников в еврокубках
В среду, 21 июня, состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации еврокубков
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Днепр-1" начинает еврокубковый путь во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Украинцы сыграют против греческого "Панатинаикоса". Матчи состоятся 25/26 июля и 1/2 августа.
Полтавская "Ворскла" будет соревноваться во 2-м раунде квалификации Лиги конференций. Полтавчане сыграют с победителем пары ДАК (Словакия)/"Діла" (Грузия).
Матчи ЛК состоятся 27 июля и 3 августа.
- 5 июня в Украине сыграли последний тур Премьер-лиги.
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"Шахтер" набрал 72 очка и досрочно завоевал золотые медали. "Днепр-1" с 67 пунктами финишировал вторым и опередил "Зарю", у которой также 67 баллов, благодаря преимуществу в личных встречах (1:2, 3:0). "Динамо" с 60 очками финишировали четвертым.
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"Металлист" (22 пункта) и "Львов" (13) вылетели в первую лигу.
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Напрямую в УПЛ вышли киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье", выигравшие соревнования в первой лиге.
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