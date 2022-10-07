Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился со счётом 2:2. Гол Артема Довбика вывел "Днепр-1" вперед на 5-й минуте, но после этого украинцы дважды пропустили.

Александр Пихаленок спас для украинцев результат матча на 78-й минуте и сделал счет 2:2.

В Лиге конференций днепряне соревнуются в группе E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).

После 3-го тура нидерландцы возглавили квартет с 9 баллами. Следом идет "Днепр-1", у украинцев 4 набранных пункта. "Аполлон" с 1 баллом уходит последним. "Вадуц" – третий – 2 очка.

Лига конференций

Группа E. 3-й тур

"Днепр-1" (Украина) – "Вадуц" (Лихтенштейн) 2:2

Голы: Довбык, 5, Пихаленок, 78 - Фер, 26, Гассер, 47

"Днепр-1": Макс Валеф – Бузанелло, Сваток, Сарапий, Адамюк (Бланко, 46) – Рубчинский (Громов, 62), Бабенко – Амаш (Горбунов, 46), Пихаленок, Гуцуляк (Лучкевич, 46, Танчик, 46) – Довбык

"Вадуц": Шанд – Трабер, Изик, Гассер – Фер (Гельзер, 90+2), Гаич (Гаслер, 72), Фоссо, Ульрих – Чичек (Джокич, 73) – Зуттер (Омерович, 82), Сасере (Растодер, 72)

6 октября в 3-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" уступило французскому "Ренну".

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