"Днепр-1" и итальянский клуб ведут переговоры о трансфере Довбыка

Об этом сообщает SportArena .

Агент Довбыка Алексей Люндовский подтвердил, что его клиент уже побывал в Турине.

"Артем действительно вместе со своей женой Юлией и представителем нашей компании по согласованию с руководством "Днепра-1" побывал в Турине. Они ознакомились с инфраструктурой "Торино", посетили матч с участием этой команды. Этот клуб действительно хочет видеть на острие атаки Довбыка. Возглавляющий "Торино" Хорватский специалист Иван Юрич постоянно на контакте со своим земляком Игорем Йовичевичем, главным тренером "Днепра-1".Трансфер - на продвинутой стадии. Также не оставляют попыток подписать Артема другие итальянские клубы, а еще есть интерес из АПЛ , – сказал агент футболиста.

По информации итальянского СМИ AreaNapoli.it, Артем Довбык уже согласовал условия личного контракта с "Торино". Украинец должен стать заменой главной звезды клуба Андреа Белотти.

В нынешнем сезоне 24-летний Артем Довбык сыграл за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.



В 1/8 финала Евро-2020 Довбык забил за сборную Украины в овертайме победный гол в матче против Швеции, который вывел нашу команду в четвертьфинал турнира.

Напомним, 25 декабря 2021 года Артем Довбык заявил о желании покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в чемпионате Италии .

20 апреля президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что его клуб не будет покупать форварда СК "Днепр-1" Артема Довбыка.

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