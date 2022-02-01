"Днепр-1" - это искусственный проект, - Маркевич жестко прошелся по клубу УПЛ
Бывший главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич считает, что СК "Днепр-1" - это искусственный проект
Об этом сообщает FanDay.
По словам Маркевича, "Днепр-1" не приживется в Днепре.
"Днепр-1" - это искусственный проект. Для меня это совсем другое, и не только для меня, но и для тех ребят, которые играли и для болельщиков. Я не верю, что "Днепр-1" приживется в Днепре. Фанаты "Днепра" на них не ходят", - сказал Мирон Маркевич.
Мирон Маркевич - бывший главный тренер "Металлиста", "Днепра", "Карпат" и сборной Украины. Вместе с днепрянами он выходил в финал Лиги Европы.
"Днепр-1" появился в профессиональном футболе после того, как у "Днепра" начались проблемы и клуб прекратил свою деятельность.
- Напомним, 26 января украинский футбольный тренер Мирон Маркевич поддержал запрет украинским спортсменам делать общие фото с россиянами на международных соревнованиях.
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