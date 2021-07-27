"Днепр-1" договорился о трансфере лидера "Десны" Гуцуляка
Вингер черниговской "Десны" Алексей Гуцуляк станет новым игроком СК "Днепр-1"
Об этом сообщает "ТаТоТаке".
По информации источника, Гуцуляк достанется "Днепру-1" не бесплатно. Сумма сделки не разглашается. Контракт игрока с "Десной2 рассчитан до конца декабря 2022 года, поэтому днепряне вынуждены выплатить черниговцам компенсацию за переход.
В прошлом сезоне Алексей Гуцуляк провел 24 матча в УПЛ, забил 2 гола и отдал 7 ассистов. Ориентировочная трансферная стоимость Украинский составляет 900 тыс. евро - второй показатель в команде.
23-летний Гуцуляк является воспитанником львовских "Карпат", также играл за испанский "Вильярреал".
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