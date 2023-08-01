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"Днепр-1" дал бой "Панатинаикосу", но вылетел из Лиги чемпионов

1 августа, 2023 вторник
22:29
Спорт

Во вторник, 1 августа, "Днепр-1" сыграл вничью с греческим "Панатинаикосом" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Днепр-1" уступил в первой игре "Панатинаикосу" 1:3 и должен был в Афинах выигрывать с разницей в два мяча, чтобы перевести игру в овертайм.

Вицечемпионы Украины неудачно начали игру и пропустили на 15-й минуте, когда отличился Андраж Шпорар. "Днепр-1" отыгрался в середине первого тайма усилиями Артема Довбика.

Вскоре после перерыва украинцев вывел вперед Эдурад Сарапий. Однако Шпорар на 70-й минуте сделал дубль и сравнял счет.

"Днепр-1" доигрывал матч в меньшинстве после удаления на 75-й минуте Владимира Танчика.

Игра завершилась вничью 2:2. "Днепр-1" вылетел из Лиги чемпионов и продолжит выступления в Лиге Европы, где в третьем квалификационном раунде встретится с чешской "Славией".

Отравление игроков "Днепра-1" перед матчем

Перед повторной игрой симптомы отравления почувствовали 15 представителей "Днепра-1", в том числе 8 футболистов. Они накануне во время предматчевой тренировки употребляли воду и фрукты, предоставленные представителями "Панатинаикоса".

Афинский клуб отрицает подозрения украинцев в причастности к отравлению и заверил, что предоставил гостям такие же продукты, как и остальным соперникам.

Результат

Лига чемпионов

2-й квалификационный раунд. Повторная игра

1 августа

"Панатинаикос" (Греция) – "Днепр-1" (Украина) 2:2

Голы : Шпорар, 15, 7 - Довбык, 24, Сарапий, 54

Удаление : Танчик, 75 ("Днепр-1")


 
Ліга чемпіонів
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