"Днепр-1" - "АЗ Алкмар": где и когда смотреть матч украинцев в Лиге конференций
Сегодня, 8 сентября, СК "Днепр-1" сыграет против нидерландского "АЗ Алкмар" в групповом раунде Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Лиге конференций днепряне сыграют в группе E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).
Лига конференций
Группа E. 1-й тур
"Днепр-1" (Украина) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды)
8 сентября, Кошице, стадион "Кошице Арена"
Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 39.24Продажа 40.33
- Актуальное
- Важное