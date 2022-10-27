"Днепр-1" - "Аполлон": и когда смотреть матч украинцев в Лиге Европы
Сегодня, 27 октября, в 5-м туре группового этапа Лиги конференций СК "Днепр-1" сыграет против киприотского "Аполлона"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Лиге конференций днепряне соревнуются в группе E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).
После 4 тура нидерландцы возглавляют квартет с 9 баллами. Следом идет "Днепр-1", у украинцев 7 набранных пунктов. "Аполлон" с 4 баллами идет третьим. "Вадуц" – четвертый – 2 очка.
В 5-м туре ЛК "Днепр-1" сыграет против "Аполлона". Матч пройдет сегодня, 27 октября.
Лига конференций
Группа E. 5-й тур
27 октября
"Днепр-1" (Украина) - "Аполлон" (Кипр)
Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- В четверг, 13 октября, киевское "Динамо" уступило французскому "Ренну" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы со счетом 0:1.
- В Лиге конференций СК "Днепр-1" победил "Вадуц", представляющий Лихтенштейн.
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