Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Лиге конференций днепряне соревнуются в группе E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).

После 4 тура нидерландцы возглавляют квартет с 9 баллами. Следом идет "Днепр-1", у украинцев 7 набранных пунктов. "Аполлон" с 4 баллами идет третьим. "Вадуц" – четвертый – 2 очка.

В 5-м туре ЛК "Днепр-1" сыграет против "Аполлона". Матч пройдет сегодня, 27 октября.

Лига конференций

Группа E. 5-й тур

27 октября

"Днепр-1" (Украина) - "Аполлон" (Кипр)

Начало – 22:00

Прямая трансляция на Megogo

В четверг, 13 октября, киевское "Динамо" уступило французскому "Ренну" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы со счетом 0:1.

В Лиге конференций СК "Днепр-1" победил "Вадуц", представляющий Лихтенштейн.

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