"Днепр-1" - "АЕК Ларнака": где и когда смотреть матч украинцев в Лиге Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии букмекеров, днепряне являются фаворитами первой встречи. На победу СК "Днепр-1" коэффициент 2,48. Выигрыш "АЕК Ларнаки" прогнозируют в 2,78. Ничья – 3,24.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Проигравшая команда вылетит в Лигу конференций.

Ответный матч запланирован на 25 августа.

Лига Европы

Квалификация. Плей-офф. Первый матч

18 августа

"Днепр-1" (Украина) - "АЕК Ларнака" (Кипр)

Кошице, стадион Kosicka futbalova arena

Начало в 21:00

Прямая трансляция на "2+2"

11 августа в 3-м раунде квалификации Лиги конференций луганская "Заря" уступила румынской "Университате Крайове" и выбыла из еврокубков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb