Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в telegram-канале.

"Днем на Николая температура воздуха будет составлять -1...-6 градусов, в южной части и на юго-востоке от 2 мороза до 3 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Также синоптик отметила, что антициклон Kaspar обусловит в понедельник всюду в Украине сухую, даже с солнечными прояснениями, погоду.

В восточных областях и на западе Украины порывы ветра могут достигать завтра штормовых значений, поэтому температурные ощущения могут быть на несколько градусов ниже в этих областях.

В Киеве 19 декабря ожидается морозная погода – ночью -8...-10 градусов, днем -4...-6 градусов. Однако осадков не будет и может появиться солнышко.

"20 декабря в Украине еще удержится морозная погода, особенно ночью, однако уже со дня вторника постепенно начнет теплеть, до оттепелей и небольших "плюсов", - говорится в сообщении.

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