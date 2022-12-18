Днем температура воздуха составит -1...-6 градусов. Прогноз погоды на 19 декабря от Натальи Диденко.
Ночью 19 декабря температура воздуха самой низкой ожидается на северо-западе и севере, до -10...-15 градусов, также похолодает до морозов практически по всей Украине, ожидается ночью -4...-10 градусов
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в telegram-канале.
"Днем на Николая температура воздуха будет составлять -1...-6 градусов, в южной части и на юго-востоке от 2 мороза до 3 градусов тепла", - говорится в сообщении.
Также синоптик отметила, что антициклон Kaspar обусловит в понедельник всюду в Украине сухую, даже с солнечными прояснениями, погоду.
В восточных областях и на западе Украины порывы ветра могут достигать завтра штормовых значений, поэтому температурные ощущения могут быть на несколько градусов ниже в этих областях.
В Киеве 19 декабря ожидается морозная погода – ночью -8...-10 градусов, днем -4...-6 градусов. Однако осадков не будет и может появиться солнышко.
"20 декабря в Украине еще удержится морозная погода, особенно ночью, однако уже со дня вторника постепенно начнет теплеть, до оттепелей и небольших "плюсов", - говорится в сообщении.
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