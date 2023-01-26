Днем россияне из гранатомета и минометов обстреляли Сумщину
В четверг, 26 января, россияне из гранатомета и минометов обстреляли Белопольскую и Великописаревскую общины в Сумской области, обошлось без пострадавших
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме.
Отмечается, что Белопольскую общину враг обстрелял дважды. По населенному пункту Павловки противник стрелял из минометов, всего зафиксировано 11 прилетов. Также враг из гранатомета обстрелял Волфин, было 6 прилетов.
В свою очередь Великописаревскую общину оккупанты обстреляли из минометов, всего было 2 прилета.
- В четверг, 26 января, Россияатаковала Украину ракетами. В направлении Киева противовоздушная оборона сбила более 20 ракет. По состоянию на 15.00 известно об 11 погибших в этот день.
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