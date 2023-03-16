Днем россияне дважды обстреляли Сумщину из минометов

Об этом проинформировали в ОК "Север".

После обеда, 16 марта, российская армия атаковала пограничные украинские города в Сумской области:

"С 12:40 до 13:00 сообщили о 20 приходах, вероятно из миномета 120 мм, по н.п. Старикове. С 14:24 до 15:15 сообщили о 21 приходе, вероятно из миномета 120 мм), в район н .п. Стариковое", - отметили в ОК "Север".

Так, утверждается, что потерь среди украинских защитников и техники нет, а местные жители не сообщали о жертвах или поражении инфраструктуры.