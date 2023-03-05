Днем Россия обстреляла Понятиевку в Херсонской области, погибла женщина и двое детей

Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.

"Сегодня в обед армия РФ из минометов ударила по селу Понятовка Дарьевской общины. Враг целенаправленно атаковал жилой дом, в котором находились мирные люди", - отметили в пресс-службе.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак утвердил , что от российской атаки погибла женщина и двое детей.