Днем Россия обстреляла Понятиевку в Херсонской области, погибла женщина и двое детей
Российская армия из минометов обстреляла Херсонскую область: под атакой оказалось село Понятовка Дарьевской общины: погибла женщина и двое детей
Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.
"Сегодня в обед армия РФ из минометов ударила по селу Понятовка Дарьевской общины. Враг целенаправленно атаковал жилой дом, в котором находились мирные люди", - отметили в пресс-службе.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак утвердил , что от российской атаки погибла женщина и двое детей.
- Напомним, за прошедшие сутки, 4 марта, оккупанты 78 раз атаковали Херсонщину из разных видов оружия, от атак повреждено госпредприятие и дома, есть погибший и трое раненых.
- Согласно утреннему сведению Генштаба, за прошедшие сутки россияне нанесли 6 ракетных и 24 авиационных удара, совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.
- За прошедшие сутки и утром 5 марта российская армия атаковала Чугуевский и Купянский район, повреждены дома, образовательное учреждение и родильное отделение, погиб мужчина.
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