Днем РФ била по Харьковщине: ранены двое мирных жителей
Днем 1 мая российская армия обстреляла мирные населенные пункты Харьковской области, в результате этого два человека получили травмы
Об этом сообщает Полиция Харьковщины .
"Сегодня днем военные РФ снова ударили по населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов", – пишут правоохранители.
В селе Кучеривка Купянского района российские снаряды попали в дом. В результате обстрела получил ранение 65-летний владелец. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.
Кроме того, разрушения получили и соседние дома.
Также в городе Волчанск Чугуевского района осколочные ранения получил 57-летний мирный житель. Его доставили в больницу.
Правоохранители осматривают места попадания и фиксируют последствия преступлений армии РФ.
Следователи открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны.
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