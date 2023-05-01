Днем РФ била по Харьковщине: ранены двое мирных жителей

Об этом сообщает Полиция Харьковщины .

"Сегодня днем военные РФ снова ударили по населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов", – пишут правоохранители.

В селе Кучеривка Купянского района российские снаряды попали в дом. В результате обстрела получил ранение 65-летний владелец. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

Кроме того, разрушения получили и соседние дома.

Также в городе Волчанск Чугуевского района осколочные ранения получил 57-летний мирный житель. Его доставили в больницу.

Правоохранители осматривают места попадания и фиксируют последствия преступлений армии РФ.

Следователи открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны.