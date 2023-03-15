Об этом проинформировали в ОК "Север".

Россия продолжает атаковать приграничные города и села Черниговской области

"С 13:20 до 13:30 сообщили о 18 приходах, вероятно, из миномета 120 мм, в район н.п. Тимоновичи", - сообщают в пресс-службе.

Утверждается, что потерь среди украинских защитников и техники нет, а местные жители не сообщали о жертвах или поражении инфраструктуры.