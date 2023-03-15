Днем РФ 18 раз обстреляли приграничье Черниговщины
Днем 15 марта российская армия в очередной раз атаковала приграничье, Черниговщина 18 раз оказалась под минометными обстрелами
Об этом проинформировали в ОК "Север".
Россия продолжает атаковать приграничные города и села Черниговской области
"С 13:20 до 13:30 сообщили о 18 приходах, вероятно, из миномета 120 мм, в район н.п. Тимоновичи", - сообщают в пресс-службе.
Утверждается, что потерь среди украинских защитников и техники нет, а местные жители не сообщали о жертвах или поражении инфраструктуры.
- Напомним, утром Генштаб отчитывался, что за прошедшие сутки Россия нанесла 40 авиационных и 12 ракетных ударов по территории Украины, в том числе под атакой - Краматорск, есть погибшие и раненые.
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