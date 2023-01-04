Днем оккупанты били по Никопольщине: тяжело ранен мужчина, повреждено до 20 домов
Днем 4 января российские захватчики обстреляли территорию Никопольского района Днепропетровской области. В результате мужчина получил тяжелое ранение грудной клетки
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне снова накрыли огнем Никопольщину. Попали из тяжелой артиллерии по Никополю", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что один человек получил ранение. 64-летний мужчина с тяжелыми поражениями грудной клетки находится в больнице.
В результате обстрела рашистов 20 домов мирных жителей Днепропетровщины изувечены.
Также российские снаряды привели к возгоранию частного дома. Пожар уже укротили.
Последствия атаки противника уточняют.
- В ночь на 2 января оккупанты нанесли четыре удара по Никополю и Марганцу. Известно о попадании более 20 снарядов из тяжелой артиллерии.
- В ночь на 3 января российские оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из "ураганов" и тяжелой артиллерии.
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