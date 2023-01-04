Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне снова накрыли огнем Никопольщину. Попали из тяжелой артиллерии по Никополю", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что один человек получил ранение. 64-летний мужчина с тяжелыми поражениями грудной клетки находится в больнице.

В результате обстрела рашистов 20 домов мирных жителей Днепропетровщины изувечены.

Также российские снаряды привели к возгоранию частного дома. Пожар уже укротили.

Последствия атаки противника уточняют.

В ночь на 2 января оккупанты нанесли четыре удара по Никополю и Марганцу. Известно о попадании более 20 снарядов из тяжелой артиллерии.

В ночь на 3 января российские оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из "ураганов" и тяжелой артиллерии.