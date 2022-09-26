Об этом сообщает в телеграме Днепропетровская ОВА.

"В Никопольском районе агрессор снова атаковал Марганец. Предварительно, там ранены 3 человека", – говорится в сообщении.

Известно, что пострадали мужчины 70, 55 и 25 лет.

Также рашисты били по Никополю, без пострадавших.

"Досталось Зеленодольской громаде Криворожского района. Повреждены 2 дома. Люди невредимы. Попали и по Апостоловской громаде, также без жертв", - добавляют в ведомстве.

В Никополе и Червоногригорьевской громаде починили линии электропередач, которые российские оккупанты повредили ночными обстрелами: "Свет вернули в дома более 4 тыс. семей".