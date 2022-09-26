Днем оккупанты били по Днепропетровщине: пострадали по меньшей мере три человека
26 сентября рашисты обстреливали Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области, есть пострадавшие и разрушения
Об этом сообщает в телеграме Днепропетровская ОВА.
"В Никопольском районе агрессор снова атаковал Марганец. Предварительно, там ранены 3 человека", – говорится в сообщении.
Известно, что пострадали мужчины 70, 55 и 25 лет.
Также рашисты били по Никополю, без пострадавших.
"Досталось Зеленодольской громаде Криворожского района. Повреждены 2 дома. Люди невредимы. Попали и по Апостоловской громаде, также без жертв", - добавляют в ведомстве.
В Никополе и Червоногригорьевской громаде починили линии электропередач, которые российские оккупанты повредили ночными обстрелами: "Свет вернули в дома более 4 тыс. семей".
- В ночь на 25 сентября оккупанты выпустили по трем громадам Никопольского района более 170 снарядов из "градов" и ствольной артиллерии.
- Ночью 26 сентября россияне 9 раз ударили ракетами по днепропетровским громадам, в общей сложности было выпущено 130 снарядов. В Никополе повреждены около 40 домов и линии электропередачи.
- 26 сентября противовоздушная оборона ВСУ сбила над Днепропетровщиной ракету армии РФ.
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