Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Около 13:00 оккупанты в очередной раз обстреляли г. Купянск", - написал глава области.

Сообщается, что российский снаряд попал в частный дом. В результате обстрела ранен 68-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также рашисты обстреливают поселок Дворичный и город Вовчанск. Враг наносит удары по частному жилому сектору. Там повреждено несколько домов.

Офис генерального прокурора сообщает, что начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Кроме того, ночью рашисты также обстреляли Купянск. В результате удара, по предварительной информации двумя ракетами типа С-300, поврежден стадион. Во время артиллерийских обстрелов поврежден детский сад.

Под огнем остается город Вовчанск, повреждены дома.

В селе Бугаевка Чугуевского района в результате обстрела есть частичные разрушения учебного заведения.