Днем армия РФ била по Купянску на Харьковщине: ранен мужчина
Около часа дня 21 февраля российские захватчики обстреляли город Купянск Харьковской области. В результате ранен местный житель
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"Около 13:00 оккупанты в очередной раз обстреляли г. Купянск", - написал глава области.
Сообщается, что российский снаряд попал в частный дом. В результате обстрела ранен 68-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Также рашисты обстреливают поселок Дворичный и город Вовчанск. Враг наносит удары по частному жилому сектору. Там повреждено несколько домов.
Офис генерального прокурора сообщает, что начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Кроме того, ночью рашисты также обстреляли Купянск. В результате удара, по предварительной информации двумя ракетами типа С-300, поврежден стадион. Во время артиллерийских обстрелов поврежден детский сад.
Под огнем остается город Вовчанск, повреждены дома.
В селе Бугаевка Чугуевского района в результате обстрела есть частичные разрушения учебного заведения.
- 19 февраля рашисты били по не менее 11 приграничных населенных пунктах Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
- Утром 20 февраля российские войска нанесли удары по мирным населенным пунктам Харьковской области. В результате два человека ранены, под завалами дома может находиться женщина.
- За сутки 20 февраля российская армия обстреляла более 25 населенных пунктов в Харьковской области, в результате чего был поврежден детский сад, спортивный объект и жилые дома.
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