Днем армия РФ дважды открыла огонь по Никопольщине
Днем 18 января российские войска били по мирным населенным пунктам Никопольского района Днепропетровской области
Об этом информирует Донецкая областная военная администрация.
"Россияне продолжают терроризировать Никопольщину", – пишет пресс-служба.
Сегодня днем враг дважды обстрелял населённые пункты Никопольского района. В частности, по мирным жителям рашисты били из тяжелой артиллерии.
Российские снаряды попали в Марганецкую громаду.
Сообщается, что в результате российских атак никто не пострадал. Последствия устанавливаются.
- Напомним, в субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 73 человека, 18 погибших.
- В ночь на 16 января оккупанты снова накрывали Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Есть разрушения, но обошлось без жертв.
- Ночью 17 января три громады Днепропетровщины подвергались обстрелам вражеских войск.
- В ночь 18 января россияне трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего повреждены линии электропередачи и частные дома.
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