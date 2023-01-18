Днем армия РФ дважды открыла огонь по Никопольщине

Об этом информирует Донецкая областная военная администрация.

"Россияне продолжают терроризировать Никопольщину", – пишет пресс-служба.

Сегодня днем враг дважды обстрелял населённые пункты Никопольского района. В частности, по мирным жителям рашисты били из тяжелой артиллерии.

Российские снаряды попали в Марганецкую громаду.

Сообщается, что в результате российских атак никто не пострадал. Последствия устанавливаются.

Напомним, в субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 73 человека, 18 погибших.

В ночь на 16 января оккупанты снова накрывали Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Есть разрушения, но обошлось без жертв.

Ночью 17 января три громады Днепропетровщины подвергались обстрелам вражеских войск.

В ночь 18 января россияне трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего повреждены линии электропередачи и частные дома.

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