Днем армия РФ била по Курахово Донецкой области: повреждены дома, админздание и предприятие
Днем 11 января российские захватчики обстреляли город Курахово Донецкой области. В результате повреждения нанесены домам мирных жителей, админзданию и предприятию
Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .
"Очередной обстрел Курахового совершили россияне сегодня в полдень", - написал глава области.
Сообщается, что российские снаряды попали прямо в админздание и общественный туалет.
Также частично повреждена пятиэтажка и коллектор.
Кроме того, рашисты попали на территорию предприятия, технологический процесс не прекращен.
Среди мирного населения никто не пострадал.
"Каждый день россияне совершают все новые и новые военные преступления на Донетчине. Все тщательно документируем. За все будут отвечать!" – подчеркнул Кириленко.
- В течение 9 января российские войска убили двоих и ранили четырех жителей Невской Луганской области. Также ранения получили четверо мирных жителей Бахмута и двое из пгт Кураховка Донецкой области.
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