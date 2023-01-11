Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .

"Очередной обстрел Курахового совершили россияне сегодня в полдень", - написал глава области.

Сообщается, что российские снаряды попали прямо в админздание и общественный туалет.

Также частично повреждена пятиэтажка и коллектор.

Кроме того, рашисты попали на территорию предприятия, технологический процесс не прекращен.

Среди мирного населения никто не пострадал.

"Каждый день россияне совершают все новые и новые военные преступления на Донетчине. Все тщательно документируем. За все будут отвечать!" – подчеркнул Кириленко.

В течение 9 января российские войска убили двоих и ранили четырех жителей Невской Луганской области. Также ранения получили четверо мирных жителей Бахмута и двое из пгт Кураховка Донецкой области.

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