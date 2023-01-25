Днем армия РФ била из "градов" по жилым кварталам Авдеевки
Днем 25 января российские войска открыли огонь по городу Авдеевка Донецкой области. В результате повреждены многоэтажные дома, произошло возгорание
Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .
"Очередной обстрел Авдеевки – повреждены многочисленные многоэтажки", - пишет глава области.
Сегодня днем рашисты нанесли очередной удар по жилым кварталам Авдеевки.
Враг бил по мирному городу из "градов".
"Авдеевка уже девятый год остается нашим форпостом в Донецком направлении, а с начала полномасштабного вторжения находится под непрерывным огнем", - отмечает Кириленко.
Сообщается, что город страдает от обстрелов ежедневно и уже практически уничтожен до основания. Кириленко призывает украинцев эвакуироваться из опасного региона.
"Это - одна из самых горячих точек на фронте. Все гражданские, не вовлеченные в работу критической инфраструктуры, должны покинуть город", - добавил глава ОВА.
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