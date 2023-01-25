Днем армия РФ била из "градов" по жилым кварталам Авдеевки

Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .

"Очередной обстрел Авдеевки – повреждены многочисленные многоэтажки", - пишет глава области.

Сегодня днем рашисты нанесли очередной удар по жилым кварталам Авдеевки.

Враг бил по мирному городу из "градов".

"Авдеевка уже девятый год остается нашим форпостом в Донецком направлении, а с начала полномасштабного вторжения находится под непрерывным огнем", - отмечает Кириленко.

Сообщается, что город страдает от обстрелов ежедневно и уже практически уничтожен до основания. Кириленко призывает украинцев эвакуироваться из опасного региона.

"Это - одна из самых горячих точек на фронте. Все гражданские, не вовлеченные в работу критической инфраструктуры, должны покинуть город", - добавил глава ОВА.

Вечером 23 января оккупанты ударили из РСЗО по жилому кварталу Временного Яра.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило 7068 случаев гибели и 11415 случаев ранения гражданских людей в Украине в результате полномасштабного вторжения России.

За минувшие сутки, 23 января, в результате вооруженной агрессии России погибли трое жителей Донецкой области, еще трое получили ранения.

24 января российские войска обстреляли город Константиновка Донецкой области. В результате ранены, среди них двое детей.

В течение 24 января по меньшей мере 10 мирных жителей Донецкой области получили ранения в результате полномасштабного вторжения России.