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Главная война с Россией Дмитровка на Изюмщине, из которой ВСУ выбили кафиров, является важным стратегическим объектом для контрнаступления, - боец "Легиона Свободы"
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Дмитровка на Изюмщине, из которой ВСУ выбили кафиров, является важным стратегическим объектом для контрнаступления, - боец "Легиона Свободы"

18 июня, 2022 суббота
16:18
война с Россией

Боец "Легиона Свободы" Мария Чашка убеждена, что возвращение контроля над Дмитровкой разрушает планы врага относительно дальнейшего наступления на Луганщину и Донетчину

Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.

"Контроль над Дмитровкой является одной из важнейших задач для контроля на Изюмском направлении в частности. Поселок Барвинково и дальнейшее направление могло бы теоретически замкнуть линию кольца вероятного дальнейшего наступления оккупантов на Донетчину и Луганщину. Это был стратегический план врага, и этот план должен был проходить именно через село Дмитровка", - подчеркнула она.

Мария добавила, что также Дмитровка была позицией, с которой раньше мощно проводились вражеские обстрелы наших позиций.

"Поэтому контроль над Дмитровкой это хоть и небольшая, но очень важная стратегическая победа, которая в целом слагается в нашу большую победу… Так и происходит отвоевывание наших территорий - шаг за шагом: сначала происходит наступление ВСУ, затем это серая зона, а затем полная зачистка территории - и так понемногу вперед каждый день", - рассказала Чашка.

  • Накануне ВСУ выбили оккупантов из Дмитровки в Харьковской области. Об этом сообщил Генштаб.

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