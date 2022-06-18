Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.



"Контроль над Дмитровкой является одной из важнейших задач для контроля на Изюмском направлении в частности. Поселок Барвинково и дальнейшее направление могло бы теоретически замкнуть линию кольца вероятного дальнейшего наступления оккупантов на Донетчину и Луганщину. Это был стратегический план врага, и этот план должен был проходить именно через село Дмитровка", - подчеркнула она.



Мария добавила, что также Дмитровка была позицией, с которой раньше мощно проводились вражеские обстрелы наших позиций.



"Поэтому контроль над Дмитровкой это хоть и небольшая, но очень важная стратегическая победа, которая в целом слагается в нашу большую победу… Так и происходит отвоевывание наших территорий - шаг за шагом: сначала происходит наступление ВСУ, затем это серая зона, а затем полная зачистка территории - и так понемногу вперед каждый день", - рассказала Чашка.

Накануне ВСУ выбили оккупантов из Дмитровки в Харьковской области. Об этом сообщил Генштаб.