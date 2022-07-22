Об этом сообщил Интерфакс.

Сегодня, 22 июля, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона. По информации пресс-службы суда, основателя интернет-издания "ГОРДОН" обвинили в создании фейков о российских военных и публичных призывах к войне.

19 июля Дмитрия Гордона в России объявили в розыск.

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