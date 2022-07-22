English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Криминал Дмитрия Гордона "посадили" в Москве: суд заочно арестовал украинского журналиста

Дмитрия Гордона "посадили" в Москве: суд заочно арестовал украинского журналиста

22 июля, 2022 пятница
20:17
Криминал

Интервьюера признали виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса России

Об этом сообщил Интерфакс.

Сегодня, 22 июля, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона. По информации пресс-службы суда, основателя интернет-издания "ГОРДОН" обвинили в создании фейков о российских военных и публичных призывах к войне.

  • 19 июля Дмитрия Гордона в России объявили в розыск.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Общество
Мир
Россия
журналисты
Читайте также:
Путін
20 июля, 2022 среда
Россия просит ООН заставить Украину закрыть сайт "Миротворец"
Роман Безсмертний
19 июля, 2022 вторник
Зеленский сделал выбор в пользу Ермака и Татарова, поэтому избрание Клименко руководителем САП затягивалось - дипломат Бессмертный
Лукашенко
20 июля, 2022 среда
Лукашенко может заменить "смотрящий" от российского лобби Вольфович, - генерал-майор СБУ Ягун
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.48
    Покупка 37.48
    Продажа 38.65
  • EUR
    Покупка 37.88
    Продажа 39.15
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
22 июля
21:10
Буданов подтвердил: Россия планирует атаковать Одессу в следующем году
20:57
"Кричат матом вдогонку, помогают украинским ДРГ": жители Лисичанска поразили оккупационного пропагандиста поддержкой Украины
20:53
Россияне не смогут долго защищать Херсон, - британский военный эксперт
20:31
В Европоле заверили, что не фиксировали фактов контрабанды оружия из Украины
20:27
Обновлено
В Одессе прогремел взрыв
20:24
"Ганяли пацанов под Изюмом так, что они закончились": оккупант пожаловался жене на эффективность ВСУ
20:18
В Стамбульском соглашении об экспорте зерна нет никаких неприемлемых условий, навязываемых Россией, - Буданов
19:58
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
Вскоре на Южном направлении будет много положительных новостей, – советник министра МВД Смирнов
19:53
Украинские военные испепелили палаточный городок врага вблизи Запорожской АЭС
19:49
В войсках РФ происходит системное употребление алкоголя и неповиновение офицерам, - Генштаб
19:47
Украинские экипажи проходят в Шотландии обучение эксплуатации миноискателей Sandown
19:36
На фото Владимир Зеленский
Зеленский приказал образовать Приморскую городскую военную администрацию в Запорожье
19:29
Кубраков об экспорте зерна: "Считаю, что это соглашение мы подписываем на наших условиях"
19:23
"Было 107, осталось 10": разведка перехватила рассказ рашиста о потерях в его подразделении
19:20
На Ривненщине депутаты от "Слуги Народа", "Батькивщины" и еще двух партий добиваются увольнения председателя облсовета, предлагавшего запретить УПЦ (МП)
19:19
Эксклюзив
Николай Маломуж
Исключение из санкций ЕС российского титана дает возможность России производить ракеты, ПВО, подлодки, - генерал Маломуж
19:08
Карта боевых действий в Украине: обзор ситуации в Херсонской области 21-22 июля
18:53
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Законного способа лишить Корбана гражданства Украины нет, - Княжицкий
18:52
Страны Балтии, Польша и Румыния предлагают открыть в Брюсселе мемориал жертвам тоталитаризма
18:48
Польша обвинила Германию в задержке вооружения, которое Варшава должна была получить вместо переданного Украине
18:46
Додо
Самый дорогой футболист "Шахтера" перешел в итальянский клуб
18:43
Украинский TikTok перевели из "российского" региона в "европейский", - Минцифра
18:27
ВМС Великобритании отследили в Северном море движение российских субмарин
18:22
Лукашенко продвигает сценарий "Минска-3", - Центр противодействия дезинформации
18:19
В Киеве задержали двух человек, собиравших информацию для врага
18:03
Никополь
Жителей Никополя предупреждают о возможном новом обстреле. Призывают покидать улицы
18:02
Польша дополнительно примет на лечение 30 украинских военнослужащих
17:58
В армии РФ начали расти потери среди офицеров, это может быть связано с работой РСЗО HIMARS, - исследование BBC
17:54
На оккупированной Херсонщине из-за заминированных дорог массово гибнет скот
17:51
Эстонский суд отправил за решетку трех мужчин за поддержку российской агрессии в Украине
17:47
ВСУ уничтожили РСЗО "Град" и гаубицу "Мста-С" оккупантов на южном фронте
17:37
Эксклюзив
Мы воюем с деградированным обществом, у которого много смертоносного оружия, - командир батальона "Свобода" Кузык
17:34
В Стамбуле подписали соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна
17:34
В Херсоне россияне ищут оружие и проверяют гаражи жителей, - ОК "Юг"
17:22
"Защищаю страну с 2014 года": бизнесмена и политика Корбана не пустили в Украину и изъяли паспорт, он обратился к Зеленскому
17:20
В Испании и Португалии в результате аномальной жары погибли 1700 человек
17:05
Введены новые правила перевозки животных из Украины в Польшу
17:04
Германия планирует до 1 ноября заполнить свои газовые хранилища на 95%
16:59
Лавров
Центр противодействия дезинформации предупредил украинцев о новом нарративе российских пропагандистов
16:49
Эксклюзив
Решение о монументе "Родина-Мать"должно принять правительство или Минкульт, - Дробович
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV