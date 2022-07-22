Дмитрия Гордона "посадили" в Москве: суд заочно арестовал украинского журналиста
Интервьюера признали виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса России
Об этом сообщил Интерфакс.
Сегодня, 22 июля, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона. По информации пресс-службы суда, основателя интернет-издания "ГОРДОН" обвинили в создании фейков о российских военных и публичных призывах к войне.
- 19 июля Дмитрия Гордона в России объявили в розыск.
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