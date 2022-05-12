Дмитрий Песков очень хорошо рекламирует НАТО для Финляндии, Швеции и Украины, – журналист Цымбалюк
Журналист Роман Цымбалюк считает, что Дмитрий Песков своими заявлениями о недопустимости прямого столкновения НАТО и России делает отличную рекламу вступления в Альянс для Швеции, Финляндии и Украины
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко"
"Мне кажется, что Дмитрий Песков, возможно, является агентом ЦРУ. Он говорит, что прямого столкновения России и НАТО нужно избежать. Что это значит для таких стран, как Финляндия, Швеция и Украина? Это означает самую крутую рекламу НАТО, которую только можно было бы выдумать. Поскольку, если ваша страна является членом Альянса, то вам не грозит прямое столкновение с Российской Федерацией. Поэтому Дмитрий Песков все прекрасно сформулировал и это является правдой", - пояснил Цымбалюк.
Цымбалюк подчеркнул, что "красные линии" для России должны проходить на границах соседних государств. По мнению Цымбалюка, в Кремле должны понять, что границей, о которой они часто говорят, признаны миром территории соседних с РФ государств.
"В Кремле часто говорят о "красных линиях", так вот, для них это должны быть линии государственных границ соседних государств, которые не нужно пересекать. Даже Путин на параде говорил, что НАТО расширяется у их границ. Россияне, даже ваш президент говорит, что у ваших границ, а не на территории РФ, а, как жить другим государствам, решают эти государства, а не вы, об этом, кстати, говорит руководство Швеции и Финляндии, они не думали вступать в НАТО. Однако, действия России заставии их принять такое решение" – добавил Цымбалюк.
- 12 мая в совместном обращении президент страны Саули Нииностио и премьер-министр Санна Марин объявили о намерении Финляндии вступить в НАТО .
- Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямого столкновения НАТО и России следует избежать
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