Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в телеграмме.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил срочное письмо о выходе из Европейского института омбудсмана:

"Этот шаг стал следствием того, что двух украинских детей, находившихся на территории Республики Австрия из-за российской вооруженной агрессии, "правозащитник Европейского института Омбудсмана (ЕИО)" вывез на территорию РФ. По информации СМИ, это сделал доктор Йозеф Зигеле, генеральный секретарь ЕИО , член правления ЕИО и заместитель омбудсмана тироль", - утвердил Лубинец.

Он также отметил, что власти Австрии начали официальное расследование по действиям Йозефа Зигеле:

"Указанное является нарушением статей 49, 50 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которые запрещают осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории и возлагают на оккупационное государство обязанность принять все необходимые меры для облегчения процедуры установления личности детей и регистрации их семейных связей", - подчеркнул уполномоченный по правам человека.