Дмитрий Лубинец выйдет из Европейского института омбудсмана из-за незаконного вывоза украинских детей из Австрии в РФ
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выйдет из Европейского института омбудсмана, это произошло после незаконного вывоза из Австрии в РФ двух украинских детей
Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в телеграмме.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил срочное письмо о выходе из Европейского института омбудсмана:
"Этот шаг стал следствием того, что двух украинских детей, находившихся на территории Республики Австрия из-за российской вооруженной агрессии, "правозащитник Европейского института Омбудсмана (ЕИО)" вывез на территорию РФ. По информации СМИ, это сделал доктор Йозеф Зигеле, генеральный секретарь ЕИО , член правления ЕИО и заместитель омбудсмана тироль", - утвердил Лубинец.
Он также отметил, что власти Австрии начали официальное расследование по действиям Йозефа Зигеле:
"Указанное является нарушением статей 49, 50 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которые запрещают осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории и возлагают на оккупационное государство обязанность принять все необходимые меры для облегчения процедуры установления личности детей и регистрации их семейных связей", - подчеркнул уполномоченный по правам человека.
- Напомним, ранее уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи в Страсбурге с директором Департамента Совета Европы по борьбе с дискриминацией Генерального директората по демократии и человеческому достоинству Йеруном Шоккенбруком обсудил с ним вопросы депортации украинских детей
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