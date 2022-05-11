Дмитрий Кулеба посетит мероприятия G7 и ЕС и встретится с руководством Германии и Нидерландов
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит мероприятия G7 и ЕС и проведет переговоры с руководством Германии и Нидерландов, чтобы скоординировать дальнейшую поддержку Украины
Об этом сообщают в МИДе.
В Берлине министр иностранных дел проведет встречи с членами германского правительства и депутатами Бундестага.
На встрече обсудят дальнейшие поставки оружия в Украину, расширение санкций против РФ, продвижение членства Украины в ЕС, активизацию торговли и послевоенное развитие Украины.
В Любеке Дмитрий Кулеба примет участие во встрече глав МИД стран G7, а в Брюсселе как специальный гость примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам.
Ключевыми темами станут будущее Европы и роль Украины в нем, введение шестого пакета санкций ЕС против РФ, привлечение России к ответственности за ее преступления и предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.
В Гааге Дмитрий Кулеба проведет встречи с членами правительства и парламента Нидерландов. Во время визита будет отдельно подниматься вопрос продвижения исков Украины против РФ в международных судебных инстанциях.
- Напомним, ранее Кулеба заявил, что в случае успеха Украины в битве за Донбасс, победой в войне с Россией следует считать освобождение всех оккупированных территорий . По его словам, если в начале полномасштабного вторжения победой Украины можно считать уход РФ на позиции 24 февраля, то теперь ситуация изменилась.
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