Об этом сообщают в МИДе.



В Берлине министр иностранных дел проведет встречи с членами германского правительства и депутатами Бундестага.



На встрече обсудят дальнейшие поставки оружия в Украину, расширение санкций против РФ, продвижение членства Украины в ЕС, активизацию торговли и послевоенное развитие Украины.



В Любеке Дмитрий Кулеба примет участие во встрече глав МИД стран G7, а в Брюсселе как специальный гость примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам.



Ключевыми темами станут будущее Европы и роль Украины в нем, введение шестого пакета санкций ЕС против РФ, привлечение России к ответственности за ее преступления и предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.



В Гааге Дмитрий Кулеба проведет встречи с членами правительства и парламента Нидерландов. Во время визита будет отдельно подниматься вопрос продвижения исков Украины против РФ в международных судебных инстанциях.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что в случае успеха Украины в битве за Донбасс, победой в войне с Россией следует считать освобождение всех оккупированных территорий . По его словам, если в начале полномасштабного вторжения победой Украины можно считать уход РФ на позиции 24 февраля, то теперь ситуация изменилась.

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