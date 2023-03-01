Для журналистов, работающих в зоне боевых действий в Украине, ввели пресс-карту нового образца
Для журналистов, работающих в зонах боевых действий в Украине, в Вооруженных Слах ввели пресс-карту нового образца со сроком действия до 6 месяцев
Об этом информирует Генштаб ВСУ в телеграме.
Пресс-карта нового образца введена с целью оптимизации процесса аккредитации и улучшения взаимодействия с представителями СМИ во время работы в зонах боевых действий. В этой связи были внесены изменения в приказ главнокомандующего ВСУ №73 от 03.03.2022 года "Об организации взаимодействия между Вооруженными Силами Украины, другими составляющими сил обороны и представителями средств массовой информации на время действия правового режима военного положения".
Отмечают, что в документе были учтены предложения представителей Национального союза журналистов Украины и профильных медиаорганизаций. Также были учтены предложения журналистов и фиксеров, работающих непосредственно в районах боевых действий.
"В частности, введена пресс-карта нового образца со сроком действия до 6 месяцев", - сообщили в Генштабе.
Предыдущие пресс-карты будут действовать до 1 мая 2023 года. Аккредитация представителей СМИ, которые уже имели пресс-карты ВСУ, будет осуществляться по упрощенной процедуре.
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