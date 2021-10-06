Для журналистов откроют кулуары Рады: Разумков подписал распоряжение

Об этом сообщила пресс-секретарь председателя ВР Ольга Туний.

"В связи с многочисленными обращениями журналистов председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах", - сообщила она.

Так, в пресс-центре на 3-м этаже может работать до 200 человек, на балконе прессы в зале заседаний - 30 человек, в кулуарах 2-го этажа - 200 человек.

Постановлено:

в пресс-центр на третьем этаже допускать от телевизионных каналов не более двух съемочных групп (до 4 человек), от информагентств - до 2, а от других изданий - по 1 человеку;

в кулуары второго этажа пленарной части ВР допускается от телеканалов не более 1 съемочной группы (до 2 человек) от информагентств, в том числе фотокорреспондентов, - до 2 человек, а от других изданий по одному человеку.

Также согласно распоряжению снимаются любые ограничения на передвижение в кулуарах второго этажа.

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