Для жителей временно оккупированных территорий захватчики готовят "спецучебник по украинскому языку"

Об этом информируют "Новости Донбасса" .

Согласно госконтракту, в России создают учебник по украинскому языку для учащихся 5-9 классов на временно оккупированных территориях Украины. Он предназначен исключительно для тех, кто решит продолжить обучение именно на украинском языке.

Так называемый учебник должен "формировать у учащихся традиционные российские ценности, отражающие самобытное духовное, историческое и культурное развитие многонационального народа России, историческую память и преемственность поколений, единство народов России, высшие нравственные чувства, приоритет духовного над материальным, семейные традиции".

Учебные задания в учебнике должны формировать у детей "гражданскую позицию" и соответствовать конституции России. Весь иллюстративный материал в нем должен на 90% состоять из русского контента.

Разработка такого учебника стоит 8,5 млн руб (4,3 млн грн).

"Учащимся по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной", - заявил российский министр образования Сергей Кравцов.