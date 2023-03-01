Для жителей временно оккупированных территорий захватчики готовят "спецучебник по украинскому языку"
На временно оккупированных территориях Украины россияне планируют преподавать украинский язык по "специальному учебнику", цель которого - формировать у детей "традиционные российские ценности"
Об этом информируют "Новости Донбасса" .
Согласно госконтракту, в России создают учебник по украинскому языку для учащихся 5-9 классов на временно оккупированных территориях Украины. Он предназначен исключительно для тех, кто решит продолжить обучение именно на украинском языке.
Так называемый учебник должен "формировать у учащихся традиционные российские ценности, отражающие самобытное духовное, историческое и культурное развитие многонационального народа России, историческую память и преемственность поколений, единство народов России, высшие нравственные чувства, приоритет духовного над материальным, семейные традиции".
Учебные задания в учебнике должны формировать у детей "гражданскую позицию" и соответствовать конституции России. Весь иллюстративный материал в нем должен на 90% состоять из русского контента.
Разработка такого учебника стоит 8,5 млн руб (4,3 млн грн).
"Учащимся по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной", - заявил российский министр образования Сергей Кравцов.
- В мае 2022 года оккупанты заменили "Киевскую Русь" на "Русь" в учебниках истории для детей с временно оккупированных территорий.
- 30 января министр образования РФ Сергей Кравцов заявил о создании школьного учебника по истории, в который будет включена информация о войне против Украины. Его введут в программу со следующего учебного года.
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