Для жителей Луганщины и Донбасса 16 апреля отправится эвакуационный поезд из Покровска

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в telegram.

По его словам, 16 апреля эвакуационный поезд отправится из Покровска.

"Для эвакуации жителей Луганщины и Донбасса в 16:30 на станцию в Покровске будет подан эвакуационный бесплатный поезд. 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп", - написал Гайдай.

Он добавил, что из Луганской области подвоз людей на этот поезд будет осуществляться автобусами на безвозмездной основе.

16 апреля Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение с деблокированным Черниговом и рядом населенных пунктов области.

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