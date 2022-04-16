Для жителей Луганщины и Донбасса 16 апреля отправится эвакуационный поезд из Покровска
Укрзализныця назначила на субботу, 16 апреля, бесплатный эвакуационный поезд из Покровска
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в telegram.
По его словам, 16 апреля эвакуационный поезд отправится из Покровска.
"Для эвакуации жителей Луганщины и Донбасса в 16:30 на станцию в Покровске будет подан эвакуационный бесплатный поезд. 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп", - написал Гайдай.
Он добавил, что из Луганской области подвоз людей на этот поезд будет осуществляться автобусами на безвозмездной основе.
- 16 апреля Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение с деблокированным Черниговом и рядом населенных пунктов области.
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