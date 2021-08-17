Для Зеленского и его окружение все "советское" - святое, в праздновании 30-летия Независимости нет украинского нарратива, - Ковалев

Об этом он сообщил в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV .



"Этот День Независимости отмечается концертами, всякими ивентами, ведь самое крупное ивент-агентство Украины " Квартал 95 " наконец дорвался до государственного бюджета и дерибанит его. Но в праздновании 30-летия Независимости Украины, к сожалению, нет главного: правильного украинского нарратива, правильных украинских святынь, правильных государственных коннотаций. Этого всего нет. Извините за сравнение, то, что было при президентстве Петра Порошенко, когда наши военные на параде несли в руках флаги армии УНР - мы видели наследственность борьбы. В этом был символизм нашей истории ", - отметил Ковалев.



Эксперт отметил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский, как человек с абсолютно "советским" мировоззрением предлагает декорации с хрущевками, мороженым за 16 копеек и колбасой по 2,20 руб.



"Для Зеленского и его окружение все " советское " - святое. "Советский" быт, вкус "советского" мороженого. Для этого по поручению Офиса президента они начали монтировать на аллее Героев Небесной сотни вот эти квартиры. Знаете, если бы они смонтировали их в другом месте, может, и не было бы претензий. Но этими стенами они фактически закрыли все портреты героев Небесной сотни. И это стало иллюстрацией открытого конфликта президента Зеленского и городского головы Киева Виталия Кличко ", - сообщил Андрей Ковалев.

Напомним, в Киеве, на Аллее Героев Небесной сотни перед Днем Независимости обустроили локацию в советском стиле.

Мэр Виталий Кличко отреагировал на установление на Аллее Небесной сотни декораций в советском стиле.