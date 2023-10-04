Для защиты слуха от взрывов и выстрелов: Минобороны утвердило образец наушников для ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что новые наушники для военных имеют систему активного снижения шумов и защиту органов слуха от громких звуков выстрелов и взрывов.

В Минобороны добавили, что военнослужащие ВСУ тестировали наушники во время проведения опытных испытаний. Так, из семи представленных моделей положительный отзыв и рекомендацию к поставке в армию дали двум из них.

Фото: Минобороны Украины / телеграм

"Во взаимодействии с ГП "Укрметртестстандарт" проведен ряд технических измерений и определены лучшие показатели акустической эффективности, шумопоглощения и методики проверки данного предмета", - говорится в сообщении пресс-службы.

После утверждения образца-эталона для выбранных моделей наушников будут определяться потребности и будут объявлены торги по закупкам и поставкам военнослужащим ВСУ.