Для защиты слуха от взрывов и выстрелов: Минобороны утвердило образец наушников для ВСУ
В среду, 4 октября, в Министерстве обороны Украины утвердили образец-эталон специальных наушников для военных Вооруженных Сил, которые будут способствовать защите слуха от взрывов и выстрелов
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что новые наушники для военных имеют систему активного снижения шумов и защиту органов слуха от громких звуков выстрелов и взрывов.
В Минобороны добавили, что военнослужащие ВСУ тестировали наушники во время проведения опытных испытаний. Так, из семи представленных моделей положительный отзыв и рекомендацию к поставке в армию дали двум из них.
Фото: Минобороны Украины / телеграм
"Во взаимодействии с ГП "Укрметртестстандарт" проведен ряд технических измерений и определены лучшие показатели акустической эффективности, шумопоглощения и методики проверки данного предмета", - говорится в сообщении пресс-службы.
После утверждения образца-эталона для выбранных моделей наушников будут определяться потребности и будут объявлены торги по закупкам и поставкам военнослужащим ВСУ.
- Также накануне Минобороны поставило защитникам пять образцов баллистических касок, прошедших военные и опытные испытания в подразделениях ВСУ.
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