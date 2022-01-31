Для защиты от российской агрессии: Польша направит в Украину военное вооружение
Польша предоставит военную помощь украинской армии, в том числе средства противовоздушной обороны
Об этом на брифинге сказал глава Бюро Нацбезопасности Польши Павел Солох.
Он сообщил, что президент Польши Анджей Дуда поддержал идею оказания военной помощи Украине.
"Принято решение передать украинской стороне боеприпасы для обороны. Это решение прорабатывает министр обороны (Мариуш Блащак – Ред.). Украинская сторона получила информацию, ждем их реакции. Мы готовы доставить помощь в любое время", – рассказал глава БНБ.
Солох также добавил, что речь идет и о средствах противовоздушной обороны.
- Напомним, что Совет гособороны Литвы утвердил план военной поддержки для Украины, в котором говорится об увеличении количества инструкторов для ВСУ и летальном оружии.
- Кроме того, Чехия планирует усилить военное сотрудничество с Украиной из-за действий России.
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