Для защиты от радиации: ЕС передал Украине 5,5 млн. таблеток йодида калия

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии .

Как говорится в сообщении, ЕС передаст Украине 5,5 млн таблеток йодида калия, чтобы защитить украинцев от потенциального радиационного облучения в районе Запорожской АЭС.

"26 августа ЕС получил запрос на таблетки йодида калия от правительства Украины как превентивную меру безопасности для повышения уровня защиты вокруг Запорожской АЭС. Таблетки йодида калия будут использоваться в ограниченных случаях, чтобы избежать вдыхания или проглатывания радиоактивного йода, поглощаемого щитовидной железой", - пишет пресс-служба Еврокомиссии.

При общей стоимости более 500 тыс. евро основная часть этой помощи будет доставлена Украине из резерва rescEU, размещенного в Германии.

Как отметил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич, ни одна атомная электростанция никогда не должна использоваться как театр военных действий.

"Ни одна атомная электростанция никогда не должна использоваться как театр войны. Недопустимо, чтобы жизнь мирного населения подвергалась опасности. Все военные действия вокруг Запорожской АЭС должны быть немедленно прекращены", - сказал Ленарчич.

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