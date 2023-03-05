Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

В частности, Игнат подтвердил информацию, что россияне начали использовать против Украины новые управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг.

Справка

Планирующие бомбы – это корректируемые авиационные бомбы, которые имеют крылья и могут залетать на десятки километров. Вероятно, истребитель-бомбардировщик Су-34, который был сбит, атаковал Украину именно такими бомбами.