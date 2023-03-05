Для защиты от новых планирующих бомб нужны современные истребители, - Игнат
Спикер Командования Воздушных Сил Игнат заявил, что для защиты от новых планирующих бомб, которые РФ начала применять против Украины, нужны современные истребители
Об этом он сообщил в эфире телемарафона.
В частности, Игнат подтвердил информацию, что россияне начали использовать против Украины новые управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг.
Справка
Планирующие бомбы – это корректируемые авиационные бомбы, которые имеют крылья и могут залетать на десятки километров. Вероятно, истребитель-бомбардировщик Су-34, который был сбит, атаковал Украину именно такими бомбами.
- 4 марта сообщалось, что российские войска впервые использовали против Украины управляемые планерные бомбы УПАБ-1500В, которые весят 1500 кг.
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