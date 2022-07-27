Для запуска экспорта зерна нужно найти команды для выхода в рейс и согласовать пересечение ими границы, - журналистка Яресько
Для того чтобы кораблям, которые вывезут зерно из украинских портов, выйти в море – нужна полная команда судна
Об этом в эфире Эспрессо сказала журналистка проекта SeaKrime Центра Миротворец Екатерина Яресько.
"Логика подсказывает, что первыми пойдут суда, которые на 24 февраля находились в наших портах и некоторые из них - полностью загружены. Они стоят и ждут выхода", - считает она.
Яресько отметила, что морские перевозки – это сложный бизнес, где нужно выполнять очень много условий.
"Это вопрос страхования, вопрос команды, потому что находящиеся в порту судна - наверняка там не было полной команды. Для того чтобы выйти в море - им нужна полная команда. Где ее взять? У нас есть полный запрет на пересечение государственной границы мужчинам определенного возраста. Это должны быть отдельные исключения для этой ситуации или искать тех, кто может получиться", - отметила журналистка.
Яресько отметила, что если порты не работали несколько месяцев, то для того, чтобы их запустить, осуществляется очень много работы.
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В Стамбуле приступил к работе Совместный координационный центр, который будет осуществлять мониторинг работы зерновых коридоров в соответствии с соглашением об экспорте продовольствия из портов Украины.
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