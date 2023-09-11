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Для Запада очень важно, чтобы Украина стала историей успеха, – Климкин

11 сентября, 2023 понедельник
19:31
Война с Россией

Западные партнеры не хотят какой-либо неудачи вокруг Украины и будут всячески помогать нам в борьбе с агрессией РФ, хотя у них нет общего определения победы

Об этом дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин рассказал в интервью YouTube-каналу Еспресо.

Комментируя намеки на то, что Украина могла бы получить членство, например, в НАТО, уступив территорию, Климкин сказал, что это "глупый зондаж" и история так не работает.

"Нормальные люди прекрасно понимают, что мы не уступим территорию, и не в том смысле, что мы что-то подпишем, об этом даже речь не идет. Представьте себе, что кто-то из украинских политиков или там генералов выходит и говорит, мол, будущее Украины для нас важно и ради членства в ЕС или НАТО уступим что-то. И что с тем человеком будет завтра или послезавтра? Убьют, и не только политически. Даже чисто эмоционально, кто из украинских политиков реально согласится сдать часть Украины? Никто!" – подчеркнул он.

Климкин отметил, что нельзя утверждать наверняка, может ли быть определенный "элемент затуханий" по поводу российско-украинской войны, с желанием Запада или без желания Запада. Однако он уверен, что западные партнеры на 100% не хотят, чтобы Украина проиграла.

"Хотят ли наши друзья, чтобы мы продвигались дальше, по меньшей мере к морю, как там иногда спекулируют и мы об этом читаем? Вопрос только в том, что для Запада очень важно, чтобы Украина стала историей успеха. У Запада было очень много плохих историй в последнее время. Ирак – не очень классная история,  согласитесь. Афганистан – не сложилось, в Африке – все сложно для французов (но, я думаю, что они найдут определенные ресурсы, и американцы тоже). Кстати, мы помогаем им в Африке, оттянули на себя и Вагнера, и другие частные военные компании. Мы 100% помогли им в Африке. И это многие у нас не до конца понимают", – отметил дипломат.

Он еще раз подчеркнул: хотя общего определения победы на Западе нет, однако партнеры будут точно помогать Украине: "На Западе 100% не хотят, чтобы мы что-то проиграли. На Западе не хотят какой-либо неудачи вокруг Украины и нам действительно будут помогать, чтобы этого никогда не было".

Климкин также отметил, что Украине нужна стратегическая культура, понимание наших друзей и недругов.

"Нам нужно понимать, какие интересы у китайцев или саудитов, или у бразильцев. А у них своя ментальность, свое понимание мира. Продвинулись ли мы с Западом за это время в контактах? Их гораздо больше, чем раньше. Стали ли они более способны нас понимать? Наверное да. Я чувствую в своих дискуссиях, что они в последние 6-8 месяцев начали говорить о русском реваншизме как одной из ключевых причин. Многие в западном мире понимают, какие ставки. Они теперь лучше понимают природу России, что это опасность для всех, и этот режим действует не просто нерационально, а фундаментально ошибся", – резюмировал он.

  • Павел Климкин в интервью YouTube-каналу Еспресо также отметил, что Украина должна "прекратить скулить и рассказать свою историю об уникальности как части Запада".
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