Для взятия аэродрома "Гостомель" Россия применила ВДВ, а не тяжелую технику, поэтому и потерпела поражение, - британская разведка
Хотя ВДВ России имеют элитный статус, они были вовлечены в серьезные тактические неудачи в Украине
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
"ВДВ применялся для выполнения задач, которые лучше подходят для тяжелой бронетехники, и понес значительные потери во время кампании", - говорится в сообщении.
Тактические неудачи, к которым причастны ВДВ, включают попытку наступления на Киев через аэродром "Гостомель" в марте, остановку движения на оси Изюм с апреля, а также недавнюю неудачную переправу через реку Сиверский Донец.
Это, вероятно, показывает неправильное стратегическое управление Россией не только этими, но и другими возможностями российской армии.
"Эти неоднозначные характеристики, вероятно, показывают стратегически неправильное управление этим потенциалом и неспособность России обеспечить преимущество в воздухе", – добавили в сообщении.
- Напомним, недавно британская разведка оценила эффективность новейших БМПТ "Терминатор", используемых РФ на Донбассе. Их присутствие свидетельствует о том, что в Луганской области действует Центральная группировка сил, которая является единственным формированием, которое применяет эти машины. Это подразделение понесло большие потери, когда пыталось прорваться в Киев на первом этапе вторжения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.49
Покупка 34.49Продажа 35.94
-
EUR
Покупка 36.28Продажа 38.1
- Актуальное
- Важное