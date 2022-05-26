Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"ВДВ применялся для выполнения задач, которые лучше подходят для тяжелой бронетехники, и понес значительные потери во время кампании", - говорится в сообщении.

Тактические неудачи, к которым причастны ВДВ, включают попытку наступления на Киев через аэродром "Гостомель" в марте, остановку движения на оси Изюм с апреля, а также недавнюю неудачную переправу через реку Сиверский Донец.

Это, вероятно, показывает неправильное стратегическое управление Россией не только этими, но и другими возможностями российской армии.

"Эти неоднозначные характеристики, вероятно, показывают стратегически неправильное управление этим потенциалом и неспособность России обеспечить преимущество в воздухе", – добавили в сообщении.

Напомним, недавно британская разведка оценила эффективность новейших БМПТ "Терминатор", используемых РФ на Донбассе. Их присутствие свидетельствует о том, что в Луганской области действует Центральная группировка сил, которая является единственным формированием, которое применяет эти машины. Это подразделение понесло большие потери, когда пыталось прорваться в Киев на первом этапе вторжения.